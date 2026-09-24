Bilecik’te kaçakçılığa büyük darbe: yüz binin üzerinde doldurulmuş makaron ele geçirildi

operasyonun detayları:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tespit ve arama çalışmasında, Bozüyük ilçesinde bir iş yeri ile ona ait depoda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam 108.380 doldurulmuş makaron ile birlikte 15.600 boş makaron, 34 elektronik sigara, 20 paket kaçak sigara, 5,5 kilogram nargile tütünü ve 50 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

ele geçirilen malzemelerin dağılımı:

Buluntular, kaçakçılık faaliyetinin kapsamını göstermesi bakımından dikkat çekici. Özellikle doldurulmuş makaron sayısının yüksek olması, ürünlerin piyasaya sürülmeye hazır halde depolandığını işaret ediyor. Boş makaron ve likit gibi farklı türde ürünlerin bulunması ise ticaretin çeşitliliğini ortaya koyuyor.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili olarak iki şüpheli yakalandı. Soruşturma halen sürüyor; emniyet ekipleri ele geçirilen maddelerle ilgili inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon, yerel düzeyde kaçak tütün ve ilgili ürünlerin ticaretine yönelik önemli bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

BİLECİK’TE 108 BİN 380 DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ