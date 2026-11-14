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Bilecik'te site önünde kavga sırasında havaya ateş iddiası

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Özgün Sitesi yakınında çıkan kavgada, iddiaya göre bir kişi korkutmak için silahla havaya ateş etti; yaralı yok.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te site önünde kavga sırasında havaya ateş iddiası

Bilecik'te site önünde tartışma kavgaya dönüştü

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Bozok Sokak üzerinde, Özgün Sitesi civarında iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan S.G. ile B.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle gerilim yaşandı.

olay anı ve iddialar:

Kavga sırasında, iddialara göre S.G., karşı tarafı korkutmak amacıyla silahla boşluğa ateş etti. Olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; soruşturmanın detayları ve kavgaya neden olan hususlar yetkililerce araştırılıyor.

BİLECİK&#039;TE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ ÜZERİNE, TARAFLARDAN...

BİLECİK'TE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ ÜZERİNE, TARAFLARDAN BİRİNİN KORKUTMAK AMACIYLA SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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