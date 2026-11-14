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Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Uzunköprü'de Gemici köyü kırsalında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan M.G., hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza ile tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde yakalanan şüpheli tutuklandı

Uzunköprü ilçesi Gemici köyü kırsalında hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan iki kişi yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

olayın gelişimi:

Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan yüz tanıma ve kimlik sorgulamasında şüphelilerden M.G. (48) hakkında FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli M.A. (23) hakkında ise çeşitli suçlardan devam eden adli dosyalar ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

adli süreç ve sorgu:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A.'nın işlemlerinin sürdüğü ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

EDİRNE’DE YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

EDİRNE’DE YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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