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Bingöl'de Güveçli köyünde otluk yangını itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle söndürüldü

Bingöl'ün Güveçli köyündeki otluk yangını, itfaiye ile vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı; çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de Güveçli köyünde otluk yangını itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle söndürüldü

Bingöl'de Güveçli köyünde otluk yangını:

Bingöl merkezine bağlı Güveçli köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Söndürme sırasında çevredeki halk da çalışmalarına destek verdi ve yangının ilerlemesinin önlenmesine katkı sağlandı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürme işlemi tamamlandı.

Çıkış nedeni için inceleme:

Yangının nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi, konuyla ilgili soruşturma sürdürüyor.

BİNGÖL&#039;DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINARAK...

BİNGÖL'DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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