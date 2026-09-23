Bingöl'de Güveçli köyünde otluk yangını itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle söndürüldü

Bingöl'de Güveçli köyünde otluk yangını:

Bingöl merkezine bağlı Güveçli köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Söndürme sırasında çevredeki halk da çalışmalarına destek verdi ve yangının ilerlemesinin önlenmesine katkı sağlandı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürme işlemi tamamlandı.

Çıkış nedeni için inceleme:

Yangının nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi, konuyla ilgili soruşturma sürdürüyor.

BİNGÖL'DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.