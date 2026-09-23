Zonguldak'ta uluslararası kömür kongresi: yerli kaynak ve güvenlik vurgusu öne çıktı

Kongre başladı: katılım ve gündem:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta açıldı. Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katıldığı etkinlikte 100 yerli ve 11 yabancı araştırmacının hazırladığı 43 bildiri sunulacak ve program cuma gününe kadar devam edecek. Açılış konuşmaları, kömürün küresel enerji politikalarındaki rolü ve Türkiye'nin yerli kaynaklara duyduğu ihtiyaç ekseninde şekillendi.

Küresel eğilimler ve kongre vurguları:

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Nevzat Ünlü, konuşmasında fosil yakıtların mevcut ekonomik yapılardaki önemine dikkat çekti. Ünlü'ye göre "kömürde henüz dünya ölçeğinde aşağı yönlü bir ivme oluşmamıştır" ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasına karşın birincil enerji kaynakları içindeki kömür payının korunmaya devam ettiği ifade edildi. Konuşmada, yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde artan katkısına rağmen sanayi, ısı ve hammadde gereksinimlerini tek başına karşılamada yetersiz kaldığı; bölgesel çatışmalar ve küresel krizlerin kısa ve orta vadede fosil yakıtları denklemden çıkarılmasını zorlaştırdığı vurgulandı. Ayrıca uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi ile elektrik üretim maliyetlerinin kömürün ekonomik rasyonalitesini güçlendirdiği belirtildi.

Yerli üretim, ekonomi ve güvenlik tartışması:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasının bir tercih değil hayati bir zorunluluk olduğunu söyledi. Yağcıoğlu, yeraltından çıkarılan her ton kömürün döviz çıkışını engelleyerek doğrudan ülke ekonomisine katkı sağladığını ve enerjide dışa bağımlılığın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir ulusal güvenlik ve strateji meselesi olduğunun altını çizdi. Zonguldak'ın yüz yılı aşan madencilik geleneğine de değinen Yağcıoğlu, iklim hedefleri ile enerji arz güvenliği ve yerli kömür kaynaklarının birlikte değerlendirilmesini öngören uzun vadeli bir madencilik politikasının gerekliliğini vurguladı.

Kongre, açılış konuşmalarının ardından akademik oturumlarla devam etti; sunulan bildiriler ve tartışmalar, kömürün ekonomik, stratejik ve çevresel boyutlarını bir arada ele almayı sürdürecek.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASINCA DÜZENLENEN 24. ULUSLARARASI KÖMÜR KONGRESİ VE SERGİSİ ZONGULDAK'TA BAŞLADI.