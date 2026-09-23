Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Dron destekli operasyonla mısır tarlasında yakalanan üç kişi cezaevine gönderildi

Akçakale'de kamu görevlisi kılığına giren üç zanlı, dron destekli operasyonla mısır tarlasından yakalandı; üç mağdurdan toplam 5 milyon 500 bin TL elde edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Dron destekli operasyonla mısır tarlasında yakalanan üç kişi cezaevine gönderildi

Akçakale'de jandarma operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında üç zanlının farklı yöntemlerle delil yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Suçüstü yakalanma ve kaçma girişimi:

Operasyonda İ.K. isimli şüphelinin, IMEI numaralarının tespit edilmesini engellemek amacıyla telefonları kırarken suçüstü yakalandığı bildirildi. İ.C. ve H.C. isimli iki şüpheli ise camdan atlayarak kaçmaya çalıştı; dron ile takip edilen bu iki kişi mısır tarlası içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçen malzemeler ve suçlama detayları:

Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 16 adet cep telefonu, 3 simkart, 40 gram kubar esrar, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet polis rozeti, 5 adet sahte adli doküman, 1 adet kelepçe, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve 2 adet kişisel bilgi sorgu uygulaması ele geçirildi.

Jandarma kayıtlarına göre, Aydın, Sivas ve Elazığ illerinde ikamet eden üç mağdurun toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Yakalanan İ.K., İ.C. ve H.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bölgedeki dron destekli takibin yanı sıra JASAT'ın saha çalışmasının sonuç verdiğini gösterirken, jandarma ekipleri benzer dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı
images

İnebolu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köyde 11 evi kül etti
images

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi
images

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü