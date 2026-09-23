Dron destekli operasyonla mısır tarlasında yakalanan üç kişi cezaevine gönderildi

Akçakale'de jandarma operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında üç zanlının farklı yöntemlerle delil yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Suçüstü yakalanma ve kaçma girişimi:

Operasyonda İ.K. isimli şüphelinin, IMEI numaralarının tespit edilmesini engellemek amacıyla telefonları kırarken suçüstü yakalandığı bildirildi. İ.C. ve H.C. isimli iki şüpheli ise camdan atlayarak kaçmaya çalıştı; dron ile takip edilen bu iki kişi mısır tarlası içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçen malzemeler ve suçlama detayları:

Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 16 adet cep telefonu, 3 simkart, 40 gram kubar esrar, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet polis rozeti, 5 adet sahte adli doküman, 1 adet kelepçe, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve 2 adet kişisel bilgi sorgu uygulaması ele geçirildi.

Jandarma kayıtlarına göre, Aydın, Sivas ve Elazığ illerinde ikamet eden üç mağdurun toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Yakalanan İ.K., İ.C. ve H.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bölgedeki dron destekli takibin yanı sıra JASAT'ın saha çalışmasının sonuç verdiğini gösterirken, jandarma ekipleri benzer dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

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