TEKNOFEST 2026'da Adıyaman sahasında ileri otonom sistemlerin sınavı

TEKNOFEST 2026'da Adıyaman'da ileri otonom sistemler yarışması

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması bu yıl Adıyaman'da gerçekleştiriliyor. Organizasyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda yürütülüyor ve genç mühendisler; otonom sistemler, insansız hava ve kara araçları, yapay zeka, görüntü işleme ile sistem entegrasyonu alanlarında geliştirdikleri projelerle sahada ter döküyor.

yarışma formatı ve senaryo:

Yarışmada takımlardan, afet sonrası oluşabilecek operasyonel koşulları simüle eden bir senaryo içinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracı (İKA)nın koordineli görev yapacağı otonom bir sistem geliştirmeleri bekleniyor. Operasyon sahasında İKA'nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşabilmesi için birden fazla güzergah bulunuyor; yarışma günü bu güzergahlardan yalnızca biri açık bırakılıyor, diğerleri fiziksel engellerle kapatılıyor.

Bu nedenle takımların sistemleri, görev sırasında hangi güzergahın açık olduğunu otonom olarak tespit edebilmeli. Drone ile gerçekleştirilen test uçuşlarında ise açık güzergahın tespiti görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla yapılıyor ve elde edilen bilgiler gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonuna aktarılıyor.

katılımcılar ve saha performansı:

Yarışmaya toplam 30 takım katıldı ve sahada yaklaşık 263 yarışmacı yer aldı. Gün boyunca heyecanlı anlar yaşanırken bazı ekipler görevleri sorunsuz tamamladı; bazı takımların dronları ise uçuş esnasında yere düştü ve sistemlerin dayanıklılığı ile hata ayıklama süreçleri test edildi.

Etkinlik, genç mühendislerin gerçek dünya koşullarında otonom çözümler geliştirme ve sınama fırsatı sunuyor; yarışma alanındaki gözlemler, afet müdahalesine yönelik otonom sistemlerin hâlihazırda test ve iyileştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN 'İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI' ADIYAMAN’DA DÜZENLENİYOR.