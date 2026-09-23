Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

TEKNOFEST 2026'da Adıyaman sahasında ileri otonom sistemlerin sınavı

Adıyaman'da gerçekleşen TEKNOFEST 2026 İleri Otonom Sistemler Yarışması'nda 30 takım ve 263 yarışmacı, İHA ve İKA ile afet senaryosunda kıyasıya mücadele ediyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:17

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 16:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

TEKNOFEST 2026'da Adıyaman sahasında ileri otonom sistemlerin sınavı

TEKNOFEST 2026'da Adıyaman'da ileri otonom sistemler yarışması

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması bu yıl Adıyaman'da gerçekleştiriliyor. Organizasyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda yürütülüyor ve genç mühendisler; otonom sistemler, insansız hava ve kara araçları, yapay zeka, görüntü işleme ile sistem entegrasyonu alanlarında geliştirdikleri projelerle sahada ter döküyor.

yarışma formatı ve senaryo:

Yarışmada takımlardan, afet sonrası oluşabilecek operasyonel koşulları simüle eden bir senaryo içinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracı (İKA)nın koordineli görev yapacağı otonom bir sistem geliştirmeleri bekleniyor. Operasyon sahasında İKA'nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşabilmesi için birden fazla güzergah bulunuyor; yarışma günü bu güzergahlardan yalnızca biri açık bırakılıyor, diğerleri fiziksel engellerle kapatılıyor.

Bu nedenle takımların sistemleri, görev sırasında hangi güzergahın açık olduğunu otonom olarak tespit edebilmeli. Drone ile gerçekleştirilen test uçuşlarında ise açık güzergahın tespiti görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla yapılıyor ve elde edilen bilgiler gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonuna aktarılıyor.

katılımcılar ve saha performansı:

Yarışmaya toplam 30 takım katıldı ve sahada yaklaşık 263 yarışmacı yer aldı. Gün boyunca heyecanlı anlar yaşanırken bazı ekipler görevleri sorunsuz tamamladı; bazı takımların dronları ise uçuş esnasında yere düştü ve sistemlerin dayanıklılığı ile hata ayıklama süreçleri test edildi.

Etkinlik, genç mühendislerin gerçek dünya koşullarında otonom çözümler geliştirme ve sınama fırsatı sunuyor; yarışma alanındaki gözlemler, afet müdahalesine yönelik otonom sistemlerin hâlihazırda test ve iyileştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN &#039;İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI&#039;...

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN 'İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI' ADIYAMAN’DA DÜZENLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası
images

Samsun itfaiyesi 101. yılında yoğun mesai: 9 ayda 8 bin 157 olaya müdahale
images

Etü Expo3D’de savunma ve sağlık odaklı eklemeli imalatını gözler önüne serdi
images

İnebolu'da yangın sonrası dayanışma: milletvekili Ekemekci'den 'yaralarımızı bir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü