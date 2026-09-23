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Kalın duvar planları bozan hırsızlar kuaförden bozuk paralarla ayrıldı

Garbsen'de hırsızlar bankayı soymak için bitişikteki Türk kuaför salonunun duvarını delmeye çalıştı; ulaşılamayınca ekipman ve bozuk paraları çaldılar.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kalın duvar planları bozan hırsızlar kuaförden bozuk paralarla ayrıldı

Garbsen'de soygun girişimi:

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Garbsen kentinde hafta sonu yaşanan olay, soygun planlarının beklenmedik bir engelle nasıl bozulabileceğini gösterdi. Kimliği belirsiz kişiler önce tasarruf bankasını hedef alarak bitişikteki Türk kuaför salonuna girdi ve bankanın kasasına ulaşmak amacıyla duvarı delmeye çalıştı.

Kuaför salonunun duvarı engel oldu:

Soyguncuların ilk denemesi başarısız kaldı; daha sonra farklı bir noktadan daha büyük bir delik açtılar. Ancak karşılaştıkları kalın duvar nedeniyle banka bölümüne ulaşamadılar. Başarısızlık üzerine hırsızlar, girdikleri kuaför salonundaki bazı malzemeleri ve bozuk paraları alarak olay yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi ve polis açıklamaları:

Pazartesi sabahı iş yerini açmak için salonuna gelen kuaför sahibi Ülkü Kahraman, pencerenin kırık ve duvarlarda delikler olduğunu gördüğünü bildirdi. Kahraman, ekipmanların eksik olduğunu ve bu nedenle çalışamadıklarını polise iletti.

Polis ilk değerlendirmede, soyguncuların ağır ekipman kullandığını ve bankaya ulaşamayınca kuaför salonundan eşyalarla ayrıldıklarını belirtti. Yetkililer, hırsızların bankayı soymayı sürdürmek isteyip istemedikleri veya fark edildikleri için mi vazgeçtiklerinin henüz bilinmediğini vurguladı. Kuaför salonundaki deliller soruşturmaya ışık tutması için inceleniyor ve olayın banka soygunu girişimiyle bağlantısı araştırılıyor.

Almanya'da banka soygunlarındaki eğilim:

Olay, ülkede yıl başından bu yana banka soygunlarında artış yaşandığına dair haberlerin gölgesinde gerçekleşti. 2026’nın ilk iş gününde Gelsenkirchen’de bir bankada kiralık kasa bölümüne duvar delinerek girilmiş ve 3 bin 250 kişinin parası, mücevherleri ile altınlarının çalındığı ortaya çıkmıştı. Ocak ayında Halle'de, Şubat ayında Stuhr yakınlarında ve Temmuz ayında Regensburg'da benzer girişimler rapor edilmişti. Yetkililer, Garbsen olayında olduğu gibi kimi vakalarda yan binaların veya bitişikteki mekanların hedef seçildiğine dikkat çekiyor.

Garbsen'deki kuaför işletmesi sahibinin durumu polise bildirmesi ve delillerin toplanması süreci, olayın aydınlatılması açısından belirleyici olacak. Polis, hırsızların ana hedefinin bankayı olduğunu doğrularken, soruşturma devam ediyor.

Almanya’nın Garbsen kentinde banka soymak için bitişikteki Türk kuaför salonunun duvarını delmeye...

Almanya’nın Garbsen kentinde banka soymak için bitişikteki Türk kuaför salonunun duvarını delmeye çalışan hırsızlar, kalın duvarı aşamayınca girdikleri salondan malzemeleri ve bozuk paraları alarak uzaklaştı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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