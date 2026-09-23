Karabük'te kısa kovalamaca 15 yaşındaki sürücüye 326 bin liralık ceza getirdi

Karabük'te motosiklet kaçışı

Karabük merkezde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün kısa süreli kaçışı, polisin müdahalesiyle sonlandı. Olayda sürücü ile motosiklet sahibi ayrı ayrı idari para cezalarına çarptırıldı ve araç trafikten men edildi.

Olayın ayrıntıları:

Trafik ekipleri, Anafartalar Caddesi'nde plakasız ve beyaz renkli bir motosiklet bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin motosiklete yaklaşması üzerine sürücü aracı çalıştırıp 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamanın ardından sürücü, Nene Hatun Caddesi'nde motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün 15 yaşındaki İ.Ö. olduğu tespit edildi.

Uygulanan cezalar ve aracın durumu:

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 'zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ihtarına uymayarak kaçmak', 'sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' ve 'tescil edilen aracı tescil belgesi ve plakası olmadan kara yoluna çıkarmak' maddelerinden toplam 286 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Motosiklet sahibi D.Y. ise, aracı sürücü belgesi olmayan kişinin kullanmasına izin vermekten dolayı 40 bin lira ceza aldı. Böylece taraflara kesilen toplam ceza 326 bin lira oldu. Olayda kullanılan 78 AAH 134 plakalı motosiklet, 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekilip trafikten men edildi.

MOTOSİKLET 60 GÜN SÜREYLE YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.