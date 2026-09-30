Binlerce kruvaziyer yolcusu Kuşadası'nda tur ve alışveriş hareketi oluşturdu

kruvaziyer limanında yoğunluk:

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, kruvaziyer sezonunda yoğun bir gün yaşadı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı 347 metre uzunluğundaki Odyssey of the Seas ile Seven Seas Navigator gemileriyle toplam 4 bin 694 turist ilçeye ulaştı. Gemilerden inen yolcuların büyük bir bölümünün ABD uyruklu olduğu bildirildi.

tur programı ve ziyaretçi dağılımı:

Gelen turistlerin bir kısmı, Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayan ziyaretçiler ise ilçe merkezinde kalarak turistik çarşılarda alışveriş yaptı ve sahil bölgelerini gezdi. Bu dağılım, günlük hizmet sağlayıcılar ve rehberler için yoğun bir planlama gerektirdi.

esnaf ve sezon beklentileri:

Yöredeki esnaf, kruvaziyer turizminin sonbahar mevsiminde de canlı seyrettiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Limana yanaşan gemilerin yaratığı hareketlilik, turizm gelirlerinin çeşitlenmesine katkı sağlıyor ve bölge ekonomisinde olumlu bir etki yaratıyor.

KUŞADASI'NA 2 KRUVAZİYERLE 4 BİN 694 TURİST GELDİ