Çöpe atılan bebek davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Olay ve soruşturma:

Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşandığı öne sürülen olayda, eşinden boşandığı belirtilen 3 çocuk annesi Hanım C. (42) hakkında soruşturma başlatıldı. Kadının, hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptığı iddia edildi.

14 Ekim’de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran kadın üzerinde yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlendi; ancak hastanede bebeğin olmadığı fark edildi ve durum polise bildirildi. Olay üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı, bebeğe ulaşılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hanım C., ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söylemiş; savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti.

Olayın gelişimi:

Tutuklanan Hanım C. hakkında, ilk aşamada "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Soruşturma sürecinde toplanan deliller ve şahit beyanları iddiaların yönünü belirlemeye çalışıyor; ancak bebeğe ulaşılamamış olması soruşturmayı teknik ve delil bakımından zorlaştırıyor.

Duruşmada savunma ve mütalaa:

Davanın görülen üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Hanım C., mahkemede "Çocuğum ölü doğdu. Canlı doğsaydı bakardım" diyerek suçlamaları reddetti ve tutukluluk nedeniyle diğer çocuklarının mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı İlhan Ayrancı, müvekkilinin hem hastanede hem de polis ifadesinde ölü doğum yaptığını söylediğini, ilk ifadesinde ise kendinde değilken canlı doğduğunu ifade ettiğini belirtti. Avukat Ayrancı, bebeğin canlı doğduğuna dair delil bulunmadığını belirterek beraat talep etti.

Savcı, topladığı deliller doğrultusunda mütalaasını açıkladı ve sanık hakkında "çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre isteyen sanık avukatının talebi kabul edilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Dava, delil değerlendirmeleri ve avukatın sunacağı savunma sonrası mahkemece karara bağlanacak.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE EVİNDE DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTIĞI İDDİASIYLA TUTUKLU YARGILANAN 3 ÇOCUK ANNESİ HANIM C.’NİN DAVASINDA SAVCI, SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASINI İSTEDİ.