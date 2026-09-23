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Bir masa etrafında plan: Boyraz'tan meslek odalarıyla ortak çalışma sözü

Malatya TSO başkan adayı Mahmut Boyraz, SMMMO Başkanı Serdar Böke ile kent ekonomisi ve ortak projeler için iş birliği sözü verdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bir masa etrafında plan: Boyraz'tan meslek odalarıyla ortak çalışma sözü

Boyraz'tan SMMMO ziyareti: ortak plan vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede kent ekonomisinin mevcut durumu, iş dünyasının öncelikleri ve meslek kuruluşlarının iş birliğinin güçlendirilmesi konuşuldu.

saha çalışmaları ve proje hazırlıkları:

Boyraz, yaklaşık üç aydır sahada olduklarını ve Malatya ekonomisine ilişkin kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Hazırladıkları projeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ettiklerini ifade eden Boyraz, SMMMO'nun kent ekonomisinde önemli bir paydaşa sahip olduğunu vurguladı. Her işletmenin mutlaka bir mali müşaviri olduğuna dikkat çeken Boyraz, bu gerçeğin oda ile meslek kuruluşu arasında yakın bir eşgüdüm gerektirdiğini söyledi.

meslek kuruluşlarıyla iş birliği taahhüdü:

Seçilmeleri halinde SMMMO ile yakın çalışma içinde olacaklarını belirten Boyraz, Malatya'nın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerin ortak akılla hazırlanması gerektiğini ifade etti. Boyraz, 'İnşallah bir hafta sonra seçildikten sonra da beraber aynı masa etrafında oturup Malatya için neler yapılabilir, neler yapmamız lazım, bunları birlikte konuşup planlayacağız' diyerek birliktelik sözü verdi.

Malatya SMMMO Başkanı Serdar Böke ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Böke, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent ekonomisi ve ticaret hayatının yönlendirilmesinde merkezi bir rol oynadığını, meslek kuruluşlarının ortak paydada buluşmasının önem taşıdığını vurguladı. 'Önemli olan Malatya'nın menfaati, Malatya ticaretinin ve Malatya ekonomisinin menfaatidir' sözleriyle ortak hedefe atıfta bulundu.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi, iyi dilekler ve teşekkürlerin ardından sona erdi. Her iki taraf da ileride yapılacak iş birliklerinin kent yararına olması konusunda mutabık kaldı.

BOYRAZ: MALATYA İÇİN BİRLİKTE KONUŞUP BİRLİKTE PLANLAYACAĞIZ

BOYRAZ: MALATYA İÇİN BİRLİKTE KONUŞUP BİRLİKTE PLANLAYACAĞIZ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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