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Samsun'da çay fiyatı artışı İl Ticaret Müdürlüğü tarafından reddedildi

Samsun Kahveciler Odası'nın çay zammı teklifi yüksek bulunarak İl Ticaret Müdürlüğü'ne geri gönderildi; öneri kahvehanelerde 25 TL, çay ocaklarında 20 TL.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun'da çay fiyatı artışı İl Ticaret Müdürlüğü tarafından reddedildi

Samsun'da çay zammı talebi kabul edilmedi

Samsun'da simidin ardından çay fiyatlarına yapılmak istenen zam talebi de onaylanmadı. Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara tarafından iletilen teklif, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yüksek bulunarak geri gönderildi.

ne önerilmişti:

Kara'nın açıkladığına göre, kahvehanelerde mevcut fiyat 20 TL olan çayın 25 TL'ye, çay ocaklarında mevcut 15 TL olan çayın ise 20 TL'ye çıkarılması teklif edildi.

tarife süreci ve gerekçe:

Kara, tarifelerin önce ilgili birlik tarafından onaylandığını belirterek, "Kahvehanelerde çayı 25 TL, çay ocaklarında 20 TL yaptık. Birlikten onay aldık ancak İl Ticaret Müdürlüğü fiyatları yüksek bulduğu için geri gönderdi" dedi. Bu ifade, zammın resmî onay aşamasında durduğunu gösteriyor.

Kararın ardından kahvehane ve çay ocağı işletmeleri mevcut fiyatlarla faaliyetlerini sürdürecek. İşletme maliyetleri ve tüketici talebi arasındaki denge, benzer taleplerin gelecekte nasıl değerlendirileceğinin belirleyici unsuru olmaya devam edecek.

ÇAYA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

ÇAYA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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