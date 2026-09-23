Karapınar'da tarlalarda çerezlik ayçiçeği ve patates için hasat mesaisi

Karapınar'da hasat sezonu devam ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde çerezlik ayçiçeği ve patates hasadı tüm hızıyla sürüyor. İlçe genelinde ekili alanlarda yürütülen çalışmalar, bölge tarımının önemli kalemlerinden olan bu ürünlerin toplanmasına devam edildiğini gösteriyor.

Tarım müdürlüğünün saha çalışmaları:

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Filikci ile beraberindeki teknik personel, üretim alanlarını ziyaret ederek devam eden hasat çalışmalarını tarlada inceledi ve üreticilerden bilgi aldı. Sahada yapılan gözlemler, hasat süreçlerinin yerinde takip edilmesini sağladı.

Sürdürülebilirlik ve üretici beklentileri:

Yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla saha çalışmalarının süreceğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması temennisinde bulunuldu ve yürütülen çalışmalardan beklentilerin karşılanmasının hedeflendiği vurgulandı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ VE PATATES HASADI DEVAM EDİYOR.