İş dünyası iklim hedeflerinin gerçekleşmesinde merkezi role sahip olacak

ATO Başkanı Gürsel Baran: iş dünyasına önemli görevler düşüyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında düzenlenen COP31 İş Forumu - New York Diyaloğu programına katılarak iş dünyasının iklim değişikliği gündemindeki rolünü değerlendirdi. TOBB ile Bloomberg ortak ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılışında COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun COP31 Eylem Gündemi sunumuna ilaveten, TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Michael R. Bloomberg de konuşma yaptı.

Uluslararası panelin ana mesajları:

Açılış konuşmalarının ardından Bloomberg televizyon sunucusu Francine Lacqua moderatörlüğünde düzenlenen panelde Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreteri John W.H. Denton, Uluslararası Finans Kurumu Genel Müdürü Makhtar Diop ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç konuşmacı olarak yer aldı. Panel, küresel iş dünyasının iklim hedeflerinden eyleme geçişindeki zorlukları ve uygulama örneklerini ele aldı.

İş dünyasının öncelikleri ve KOBİ vurgusu:

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Baran, iklim değişikliğinin iş dünyası açısından hem etkilenen hem etkileyen bir alan olduğuna dikkat çekti. Baran, iklim hedeflerinin somut biçimde sonuçlanabilmesi için iş dünyasına önemli görevler düştüğünü belirterek enerji verimliliğinin artırılması ve üretim süreçlerine yeni teknolojilerin entegrasyonunun gerekliliğini vurguladı.

Baran, bu dönüşümün sürdürülebilir olması için özel olarak KOBİ'lerin sürece dahil edilmesi ve finansmanla desteklenmelerinin şart olduğunu söyledi. İşletmelerin yeni teknolojilere yatırım yapabilmeleri için uygun finansman mekanizmalarının ve yol haritalarının oluşturulmasının önemine işaret etti.

COP31 Antalya için beklentiler:

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak COP31 toplantılarını, iklim başlıklarının detaylı şekilde ele alınması açısından bir fırsat olarak nitelendiren Baran, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun COP31 İş Forumu Başkanı olarak küresel iş dünyasını harekete geçirme rolünü de önemsediklerini ifade etti. Baran, iş dünyasının iklim düzenlemelerine küresel düzeyde uyum sağlamasının COP31 zemininde destekleneceğini belirtti.

Baran son olarak, Ankara Ticaret Odası olarak iklim değişikliğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye ve kurum olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 81’İNCİ GENEL KURULU VE NEW YORK İKLİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE BLOOMBERG’İN ORTAK EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ‘COP31 İŞ FORUMU - NEW YORK DİYALOĞU’ TOPLANTISINA KATILDI