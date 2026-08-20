Dolar 47,7731 -0,36%
Euro 56,1838 +0,33%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.025,39 +0,63%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,41 +1,95%
--°

Bir yolculuk, bir miras: Düzce'nin çocukları Ankara ve Konya'ya uğurlandı

Düzce'de ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar, 'Aziz Milletimizin Emanetleri Ecdadın İzinde, Düşüncenin Özünde' projesiyle Ankara ve Konya'ya uğurlandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bir yolculuk, bir miras: Düzce'nin çocukları Ankara ve Konya'ya uğurlandı

Düzce'den Ankara ve Konya'ya uğurlanan kültür yolculuğu

Düzce'de ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar, "Aziz Milletimizin Emanetleri Ecdadın İzinde, Düşüncenin Özünde" projesi kapsamında Ankara ve Konya'ya gönderildi. Proje, Düzce Valiliği himayesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Müftülük, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

Uğurlama töreni:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama programında çocukları, Düzce Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Osman Demir, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe ve kurum personelleri dualarla uğurladı. Vali Mehmet Makas çocuklara hayırlı yolculuklar dileyerek, gezinin çocukların tarih ve medeniyet bilincine katkı sunmasının önemine dikkat çekti.

Gezinin hedefi ve önemi:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ankara ve Konya gezisiyle çocukların Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaları, ecdadın bıraktığı değerleri yerinde görmeleri ve anlamlı bir kültür yolculuğu yaşamaları hedefleniyor. Vali Makas, tarihini bilen, vatanını ve milli değerlerini seven nesillerin yetişmesine katkı sağlayan projede emeği bulunan kurum ve personele teşekkür etti.

DÜZCE’DE EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLAR, “AZİZ MİLLETİMİZİN EMANETLERİ ECDADIN İZİNDE, DÜŞÜNCENİN...

DÜZCE’DE EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLAR, “AZİZ MİLLETİMİZİN EMANETLERİ ECDADIN İZİNDE, DÜŞÜNCENİN ÖZÜNDE” PROJESİ KAPSAMINDA ANKARA VE KONYA’YA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu
images

Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı
images

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği
images

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı