Bir yolculuk, bir miras: Düzce'nin çocukları Ankara ve Konya'ya uğurlandı

Düzce'den Ankara ve Konya'ya uğurlanan kültür yolculuğu

Düzce'de ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar, "Aziz Milletimizin Emanetleri Ecdadın İzinde, Düşüncenin Özünde" projesi kapsamında Ankara ve Konya'ya gönderildi. Proje, Düzce Valiliği himayesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Müftülük, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

Uğurlama töreni:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama programında çocukları, Düzce Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Osman Demir, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe ve kurum personelleri dualarla uğurladı. Vali Mehmet Makas çocuklara hayırlı yolculuklar dileyerek, gezinin çocukların tarih ve medeniyet bilincine katkı sunmasının önemine dikkat çekti.

Gezinin hedefi ve önemi:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ankara ve Konya gezisiyle çocukların Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaları, ecdadın bıraktığı değerleri yerinde görmeleri ve anlamlı bir kültür yolculuğu yaşamaları hedefleniyor. Vali Makas, tarihini bilen, vatanını ve milli değerlerini seven nesillerin yetişmesine katkı sağlayan projede emeği bulunan kurum ve personele teşekkür etti.

DÜZCE’DE EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLAR, “AZİZ MİLLETİMİZİN EMANETLERİ ECDADIN İZİNDE, DÜŞÜNCENİN ÖZÜNDE” PROJESİ KAPSAMINDA ANKARA VE KONYA’YA UĞURLANDI.