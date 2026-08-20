Vali Makas'tan Kaynaşlı'da yol güvenliğine yönelik saha incelemesi

Vali Makas'ın saha ziyareti

Düzce Valisi Mehmet Makas, ulaşım altyapısına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliği'nde incelemelerde bulundu.

inceleme ve brifing:

Ziyarette Vali Makas'ı Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Otoyol Bakım İşletme Şef Vekili Abdülselam Aladağ ve kurum personeli karşıladı. Makas, bölgede yürütülen bakım, işletme ve ulaşım güvenliği çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bir brifing aldı ve ekiplerin faaliyetlerini dinledi.

personel buluşması ve vurgular:

Vali Makas, kurum personeliyle bir araya gelerek ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesinde görev alan çalışanlara teşekkür etti. Makas, personele çalışmalarında kolaylık dileyerek ekiplerin yürüttüğü faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Kaynaşlı'da karayollarının bakım, işletme ve ulaşım güvenliğine yönelik çalışmaların ilgili ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi ve bölge trafiğinin güvenli şekilde devamına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAŞLI BAKIM VE İŞLETME ŞEFLİĞİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.