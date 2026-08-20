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Mavi vatan temasıyla TEKNOFEST'te denizlerin stratejik değeri öne çıktı

TEKNOFEST, 'Mavi Vatan' temasıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda açıldı; Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar denizlerin küresel önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mavi vatan temasıyla TEKNOFEST'te denizlerin stratejik değeri öne çıktı

TEKNOFEST gölcük tersanesi komutanlığı'nda kapılarını açtı:

Türkiye'nin öne çıkan havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST, bu yıl "Mavi Vatan" temasıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival alanında açılan stantlar, deniz ve deniz teknolojilerine odaklanan projelere geniş yer veriyor.

Bayraktar'ın ziyaretleri ve vurgusu:

Stantları gezen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, etkinlikte deniz güvenliği ve deniz teknolojilerinin artan önemine dikkat çekti. Bayraktar, Dünyanın yeniden şekillendiği bu dönemde denizlerin önemi çok büyük sözleriyle temanın arkasındaki stratejik kaygıyı özetledi.

Teknoloji ve gündemin kesişimi:

Festivalde sergilenen projeler, savunma ve sivil uygulamalarda deniz odaklı çözümlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının arttığını gösteriyor. Katılımcılar, hem yerli üretim sistemleri hem de deniz-havacılık entegrasyonuna dair çalışmaları yakından inceleme imkânı buluyor.

TEKNOFEST'in bu temayla düzenlenmesi, denizlerin ekonomik ve güvenlik boyutlarına yönelik farkındalığı yükseltmeyi amaçlıyor. Etkinlik boyunca sahada gözlemlenen ilgi, deniz teknolojilerinin önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme geleceğine işaret ediyor.

Selçuk Bayraktar: &quot;Dünyanın yeniden şekillendiği bu dönemde denizlerin önemi çok büyük&quot;

Selçuk Bayraktar: "Dünyanın yeniden şekillendiği bu dönemde denizlerin önemi çok büyük"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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