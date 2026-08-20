Dolar 48,0169 +0,15%
Euro 56,0744 +0,13%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.062,94 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Sanayinin nabzı Eskişehir'de: çevre ve mobilya sanayi ortak çözümler arıyor

ESO'nun Meslek Grubu Buluşmaları'nda çevre ve mobilya sanayi temsilcileri üretim, ihracat ve rekabet konularını masaya yatırdı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sanayinin nabzı Eskişehir'de: çevre ve mobilya sanayi ortak çözümler arıyor

Eskişehir Sanayi Odası üyelerini bir araya getirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen kahvaltılı Meslek Grubu Buluşmaları, 2. ve 6. Meslek Grubu üyelerinin katılımıyla devam etti. Toplantıda Çevre ve Geri Dönüşüm Sanayi ile Mobilya ve Orman Ürünleri Sanayi sektörleri bir araya gelerek güncel eğilimler ve ortak ihtiyaçlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri:

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Hakan Güldağ Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri, üretim ile reel sektörün görünümünü değerlendirdi. Katılımcılar; üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği, tedarik zinciri sorunları, maliyet baskıları ve ihracat artırma stratejileri gibi somut başlıklar üzerinde fikirlerini paylaştı. Sektör temsilcileri sorunların tespiti kadar uygulanabilir çözüm önerileri üzerinde de durdu.

ESO'nun rolü ve üyelerle iletişim:

Toplantıda konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş toplantıların önemine dikkat çekerek, "Üyelerimizle aynı masa etrafında buluşmak, sorunları ve beklentileri doğrudan değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Sektörlerimizin gelişimini destekleyecek çalışmaları ortak akılla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Kesikbaş, ESO'nun üyelerine yönelik yürüttüğü faaliyetlerin, projelerin ve sunulan hizmetlerin katılımcılarla paylaşıldığını belirtti.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda; sanayicilerin rekabet gücünün artırılması, ihracatın desteklenmesi ve sektör ihtiyaçlarına dönük çözüm üretme yöntemleri masaya yatırıldı. Karşılıklı istişare ile öncelikli sorun alanlarının belirlenmesi ve ortak politika önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Toplantı, sektör temsilcilerinin güncel durum, üretim şartları ve gelecek dönem beklentilerini ayrıntılı şekilde ele almasıyla sona erdi. ESO, benzer buluşmalarla sektörler arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeyi sürdürmeyi planlıyor.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NIN (ESO), SEKTÖRLERİN GÜNCEL GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRMEK VE ÜYELER ARASINDAKİ...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NIN (ESO), SEKTÖRLERİN GÜNCEL GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRMEK VE ÜYELER ARASINDAKİ İSTİŞAREYİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ KAHVALTILI MESLEK GRUBU BULUŞMALARI, 2. VE 6. MESLEK GRUBU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA DEVAM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu
images

Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı
images

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği
images

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı