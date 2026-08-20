Sanayinin nabzı Eskişehir'de: çevre ve mobilya sanayi ortak çözümler arıyor

Eskişehir Sanayi Odası üyelerini bir araya getirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen kahvaltılı Meslek Grubu Buluşmaları, 2. ve 6. Meslek Grubu üyelerinin katılımıyla devam etti. Toplantıda Çevre ve Geri Dönüşüm Sanayi ile Mobilya ve Orman Ürünleri Sanayi sektörleri bir araya gelerek güncel eğilimler ve ortak ihtiyaçlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri:

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Hakan Güldağ Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri, üretim ile reel sektörün görünümünü değerlendirdi. Katılımcılar; üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği, tedarik zinciri sorunları, maliyet baskıları ve ihracat artırma stratejileri gibi somut başlıklar üzerinde fikirlerini paylaştı. Sektör temsilcileri sorunların tespiti kadar uygulanabilir çözüm önerileri üzerinde de durdu.

ESO'nun rolü ve üyelerle iletişim:

Toplantıda konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş toplantıların önemine dikkat çekerek, "Üyelerimizle aynı masa etrafında buluşmak, sorunları ve beklentileri doğrudan değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Sektörlerimizin gelişimini destekleyecek çalışmaları ortak akılla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Kesikbaş, ESO'nun üyelerine yönelik yürüttüğü faaliyetlerin, projelerin ve sunulan hizmetlerin katılımcılarla paylaşıldığını belirtti.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda; sanayicilerin rekabet gücünün artırılması, ihracatın desteklenmesi ve sektör ihtiyaçlarına dönük çözüm üretme yöntemleri masaya yatırıldı. Karşılıklı istişare ile öncelikli sorun alanlarının belirlenmesi ve ortak politika önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Toplantı, sektör temsilcilerinin güncel durum, üretim şartları ve gelecek dönem beklentilerini ayrıntılı şekilde ele almasıyla sona erdi. ESO, benzer buluşmalarla sektörler arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeyi sürdürmeyi planlıyor.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NIN (ESO), SEKTÖRLERİN GÜNCEL GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRMEK VE ÜYELER ARASINDAKİ İSTİŞAREYİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ KAHVALTILI MESLEK GRUBU BULUŞMALARI, 2. VE 6. MESLEK GRUBU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA DEVAM ETTİ.