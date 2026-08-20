Tokyo’da yaklaşık 15 bin kişi Takaichi hükümetinin tarih yaklaşımını ve silahlanma eğilimini protesto etti

Protestoların odağı:

Başkent Tokyo'da Ulusal Meclis Binası önünde toplanan göstericiler, Başbakan Sanae Takaichi hükümetini, çarpıtılmış tarih anlayışı ve askeri genişleme çabaları nedeniyle eleştirdi. Gösteriye katılımın yaklaşık 15 bin kişi olduğu bildirildi; eylem, savaş üzerine derinlemesine düşünmeyi teşvik etmek ve Japonya'nın geçmişteki saldırganlığıyla yüzleşmeyi reddeden politikacıların hesap vermesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Sloganlar ve talepler:

Eylemciler "Askeri genişlemeye karşı çıkın" yazılı pankartlar taşıdı ve "barışçı anayasayı savunun" ile "Takaichi, hemen istifa et" sloganları attı. Katılımcılar, politikacıların tarihsel sorumluluktan kaçındığını savunarak derhal istifa çağrısında bulundu ve taleplerini yüksek sesle dile getirdi.

Toplumsal tepkinin yorumu:

Gösteri, yalnızca hükümet politikalarına itiraz değil; aynı zamanda toplumun savaş ve tarih meselesinde hesaplaşma talebinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Katılımcılar, barışçı anayasayı koruma gereğini vurgularken, siyasi iradeden daha şeffaf bir yaklaşım ve geçmişle yüzleşme çağrısı yaptı; gösteri böylece kamuoyunda bu konuların canlı tutulmasını hedefledi.

Japonya’da yüzlerce kişi, çarpıtılmış tarih anlayışı ve askeri genişleme çabaları nedeniyle protesto etti.