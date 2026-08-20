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Gediz'de evlilik hazırlığındaki gençlere kapsamlı destek projesi tanıtıldı

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi, evlenecek gençlere başvuru koşulları ve destekleri broşürle duyurdu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gediz'de evlilik hazırlığındaki gençlere kapsamlı destek projesi tanıtıldı

Gediz'de evlilik hazırlığındaki gençlere kapsamlı destek projesi tanıtıldı

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, evlenecek gençlere yönelik bir destek projesini tanıtıyor. Proje, gençlerin evlilik hazırlık sürecini kolaylaştıracak bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları içeriyor.

Tanıtım çalışmaları:

İlçenin çeşitli noktalarına afişler asılırken, vatandaşlara broşür dağıtılarak gençlere yönelik başvuru şartları ve proje kapsamında sunulan destekler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Çalışmalar saha odaklı planlanarak, farklı kesimlere ulaşmayı amaçlıyor.

Hedef ve mesaj:

Yetkililer, tanıtım faaliyetleriyle evlilik hazırlığındaki gençlere ulaşmayı ve projeden daha fazla kişinin yararlanmasını hedeflediklerini belirtiyor. Yapılan açıklamada "Gençlerin yanında, ailelerin geleceği için çalışıyoruz" ifadesine yer verildi.

Merkez yetkilileri, broşürlerde başvuru sürecinin ayrıntıları ve istenen belgelerin açıkça belirtildiğini, başvuruların kolay erişilebilir ve şeffaf olmasına özen gösterildiğini vurguladı.

GEDİZ’DE EVLENECEK GENÇLERE YÖNELİK DESTEK PROJESİ TANITILIYOR

GEDİZ’DE EVLENECEK GENÇLERE YÖNELİK DESTEK PROJESİ TANITILIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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