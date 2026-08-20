Turgutlu'da ortak denetimle kamusal alanlara öncelik

turgutlu merkezinde ortak denetim:

Turgutlu Belediyesi Zabıtası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaldırım ve yol işgallerine karşı eş zamanlı denetimler yaptı. Yapılan uygulama, özellikle yaya güvenliğini ve trafik akışını doğrudan etkileyen işgal biçimlerini tespit etmeye odaklandı.

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, vatandaşların ortak kullanımındaki alanların daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla saha çalışmaları yürüttü. Ekipler, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu meydan, ana cadde ve sokaklarda kontroller gerçekleştirdi.

denetimin kapsamı ve uygulama alanları:

Çalışmalarda öncelik, kaldırım ve yol üzerinde yer işgali oluşturan seyyar satıcılar, izinsiz masa-sandalye yerleştiren işletmeler ve araçların uygunsuz parklarına verildi. Ekipler, tespit edilen her vakada durumu yerinde değerlendirerek müdahale etti.

yaptırımlar ve takip süreci:

Kural ihlali tespit edilen işletmeler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem uygulandı. Yetkililer, kent düzeninin korunması ve vatandaşların kamusal alanlardan güvenli şekilde yararlanabilmesi için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini söyledi. Çalışmanın, hem yaya güvenliğinin hem de trafik düzeninin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ ZABITASI VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE YAYA GÜVENLİĞİNİ VE TRAFİK DÜZENİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN KALDIRIM VE YOL İŞGALLERİNE YÖNELİK ORTAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.