Birecik'te çarpışma: hurdaya dönen araçtan 1 ölü, 7 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Konak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Halil K.'nin kullandığı Opel marka otomobil ile Orhan Çiftçi'nin (42) kullandığı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu hurdaya dönen Fiat Tofaş'ın sürücüsü Orhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada toplam 7 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

müdahale ve taşınma:

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, durumlarına göre Birecik ve Şanlıurfa merkezindeki hastanelere kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.

soruşturma devam ediyor:

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yetkililer, delil toplama ve görüşmelerin ardından soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

ŞANLIURFA’NIN BİRECİK İLÇESİNDE FİAT TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 3'Ü AĞIR 7 KİŞİ DE YARALANDI.