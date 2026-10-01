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Birecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Konak Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 23:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Birecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Konak Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini Halil K. kullanırken, diğerini Orhan Çiftçi (42) idare ediyordu.

Olay yerinde yapılan tespitlere göre Opel marka araç ile Tofaş marka araç çarpıştı. Kazada Tofaş sürücüsü Orhan Çiftçi hayatını kaybetti, diğer araçta ve olay yerinde bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu:

İlk müdahale, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralılar, acil müdahalenin ardından Birecik ve Şanlıurfa merkezindeki hastanelere sevk edildi. Sağlık kuruluşlarından edinilen bilgilere göre yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve trafiğe etkileri:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili muhafaza altına alınan araçlar ve ifadeler ışığında polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedeni ve olası ihlallerin tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirtti.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemeleri tamamlandıkça yetkililer tarafından ek bilgi paylaşılması bekleniyor. Soruşturmanın seyrine göre işlemler devam ediyor.

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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