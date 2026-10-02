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Muş'ta kan çağrısına beklenen ilgi gelmedi

İstasyon Caddesi'ndeki mobil araçta düzenlenen kampanyaya Muş'ta beklenen ilgi gelmedi; Kızılay ekipleri kent genelinde bağışçı çağrılarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 00:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muş'ta kan çağrısına beklenen ilgi gelmedi

Muş'ta kan bağışı kampanyası sürüyor

Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri, kan stoklarının artırılması amacıyla İstasyon Caddesi'nde konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında gün boyunca bağış kabul etti. Ekipler, daha fazla kişiye ulaşmak için kent genelinde farklı noktalarda stantlar kurarak çalışma yürüttü. Kızılay yetkilileri, kan bağışının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bakımından önemini vurguladı ve vatandaşları bağışa çağırdı.

Kampanyanın işleyişi:

Mobil aracın İstasyon Caddesi'ndeki konuşlandırılması ile gönüllüler uygun koşullarda kan verebildi. Ekipler kayıt, sağlık taraması ve bağış işlemlerini mobil araçta gerçekleştirdi; ayrıca stantlarla kampanyanın görünürlüğü artırılmaya çalışıldı. Buna rağmen etkinliğe katılım beklenen seviyede gerçekleşmedi.

Bağışçıların motivasyonu:

Samet Kaya, yaklaşık üç ay aradan sonra bağışladığını söyleyerek, "Kan bağışının önemine binaen ben de üzerime düşeni yapmak istedim. Hastanelerde ve kan bankalarında kan bekleyen, kana ihtiyaç duyan birçok hastamız var. Onlara bir nebze olsun şifa olabilmek adına gönüllü olarak kan bağışında bulunuyorum. Rabb’im inşallah verdiğimiz kanların ihtiyaç sahibi hastalarımıza şifa olmasını nasip etsin" dedi.

Süleyman Akpolat ise bağış nedenini şu sözlerle açıkladı: "Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Kan vermek insan sağlığı için faydalıdır. Kan vermek, başka insanlara da fayda sağladığı için iyi bir şeydir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum"

Kızılay ekipleri, ildeki düşük katılıma rağmen kampanyayı sürdürdüklerini ve düzenli bağışın hayat kurtardığını hatırlatarak vatandaşları bağışa katkı vermeye davet ediyor.

MUŞ’TA KIZILAY TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA VATANDAŞLARIN İLGİSİ DÜŞÜK...

MUŞ’TA KIZILAY TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA VATANDAŞLARIN İLGİSİ DÜŞÜK KALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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