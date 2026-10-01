Zimmet iddialarıyla yürütülen Bolu soruşturmasında beş tutuklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi; mahkeme sürecinin sonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve adliyeye sevk:

Pazartesi günü başlayan gözaltılar sonucunda jandarmadaki ifadelerin ardından 3 kişi serbest bırakıldı. Bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da yer aldı.

Nöbetçi hakimlikteki duruşma gece saatlerine kadar sürdü ve mahkeme kararıyla Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Uğur Şirin, Bayram Tarhan ve Fatih Demiral tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli Özkan Özbek, Yalçın Soykan ve Samet Can Sınmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporu ve mali iddia:

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, 2021 yılında alınmış ve halen kullanılmakta olan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırının, 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildiği tespit edildi.

İncelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin, ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10.097.189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34.020.000 TL'ye satın aldığı; bu işlem nedeniyle kooperatife yaklaşık 24 milyon lira fazla ödeme yapıldığı ve kamu zararı oluştuğu bildirildi.

Soruşturma, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor ve yetkili birimler tarafından ek inceleme ve hukuki işlemler devam ettiriliyor.

BOLU'DA BELEDİYE KOOPERATİFİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN 'ZİMMET' VE 'İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 11 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.