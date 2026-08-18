Birlik Mahallesi'nde günlük yaşamı etkileyen çöp şantiyesi tepkilere yol açtı

mahallede artan şikâyetler

Zonguldak merkeze bağlı Birlik Mahallesi'nde yaşayanlar, belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi ve atık toplama merkezinden yayılan sorunlar nedeniyle tepkili. Mahallede hissedilen kötü koku, artan sinek ve fare istilası ile gece çalışmaları sırasında oluşan gürültü, bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, yaşadıkları sorunları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Valiliğe dilekçe ilebildirdiklerini; evraklarının kayıt altına alındığını ancak henüz somut bir çözüm elde edemediklerini söylüyor. Bu nedenle sonuç alınamazsa basın ve sosyal medya aracılığıyla seslerini duyuracaklarını belirttiler.

mahallelinin talepleri:

Şantiye önünde toplanan mahalle sakinleri, tesisin yerleşim alanı içinden kaldırılmasını istiyor. Söz konusu taleplerin başında, çöp aktarma, kireçleme ve araç yıkama işlemlerinin yerleşim dışına alınması geliyor. Mahalle sakini Azize Kaba, yaşananları şöyle anlattı:

"Dilekçelerimizi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Valiliğe sunduk, evraklarımız kayıt altına alındı. Artık sesimizi duyurabilmek için son çare olarak basına ve sosyal mecralara başvurduk. Buradaki çöp kamyonlarının gürültüsünden, sineklerden ve gece yaşanan aksaklıklardan şikayetçiyiz."

Azize Kaba, şantiyenin gece saat 03.00'ten itibaren çalışmaya başladığını, demir ve kamyon sesleri nedeniyle sabah işe gidecek kişilerin uyuyamadığını; kireçleme işlemlerinin mahalle ortasında yapılması yüzünden katlanılmaz bir koku yayıldığını ifade etti.

çevre ve hijyen endişeleri:

Mahalleliler ayrıca hijyen ve çevre tahribatından da şikâyetçi. Mustafa Güney, yaklaşık 5-6 yıldır süren sorunun neticesinde fare sayısının arttığını ve etrafa yayılan çöp sularının yakınlardaki asırlık ağaçları kuruttuğunu söyledi:

"Çöp kamyonları geldiğinde düzgün temizlenmiyor ve boşaltılmıyor. Aşırı derecede fare türedi; evlerimizin altı, etrafı fare kaynıyor. Araçlar yol üstünde yıkandığı için yoldan geçen mahalleli ıslanıyor ve etraf hiç temizlenmiyor. Çevredeki asırlık ağaçlar bile sızan çöp suları yüzünden kurudu."

Mahalle sakinleri, belediyeden ve yetkililerden tek taleplerinin tesisin mahalleden bir an önce kaldırılması olduğunu vurguluyor. Yetkililerden henüz resmi bir yanıt veya çözüm tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN AZİZE KABA, YETKİLİLERE SESLENEREK YAŞADIKLARI MAĞDURİYETİ ANLATTI