Saimbeyli’de hizmet seferberliği: her mahalleye ulaşım ve altyapı yatırımları sürüyor

Saimbeyli'de hizmet çalışmaları hız kesmiyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Dal ile AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin saha ziyaretlerinin ardından ilçe genelindeki altyapı ve üst yapı hizmetleri planlı biçimde sürdürülüyor.

Ziyaretler ve vatandaş talepleri:

Başkan Dal ve Milletvekili Zenbilci, Aksaağaç, Topallar, Karakuyu, Kapaklıkuyu ve Ayvacık mahallelerinde hemşehrilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde alınan talep ve öneriler ışığında yeni planlamalar yapıldığı, önceliklerin yerinde tespit edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalar ve öncelikler:

Saimbeyli Belediyesi ekipleri, kırsal ve merkez mahallelerde yol düzenleme, kilit parke döşeme, altyapı iyileştirme ve çevre temizliği çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Çalışmaların programlı ve koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Saimbeylimizin her sokağına hizmet götürmek için ekiplerimizle birlikte sahadayız diyen Başkan Mahmut Dal, milletvekiliyle birlikte vatandaşların dert ve taleplerini yerinde dinlediklerini ifade etti.

Dal, yaşam standartlarını yükseltmek, ulaşım ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıldığını belirterek, ilçenin gelişimi ve hemşehrilerin refahı için yatırımların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT DAL VE AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ AHMET ZENBİLCİ’NİN SAHA ZİYARETLERİNİN ARDINDAN İLÇE GENELİNDEKİ ALTYAPI, ÜST YAPI VE MAHALLE HİZMETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.