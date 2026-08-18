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Gömeç'te yangın sonrası orman alanlarında rehabilitasyon çalışmaları başladı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Gömeç Kumgedik'te çıkan yangından zarar gören ormanlarda tespit, temizlik ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Gömeç'te yangın sonrası orman alanlarında rehabilitasyon çalışmaları başladı

Gömeç'te rehabilitasyon çalışmaları:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesindeki yangının ardından etkilenen ormanlık alanlarda sahada çalışmalara başladı. Teknik personel eşliğinde yürütülen operasyonlarda öncelik, alanın hasar tespitinin doğru ve kapsamlı şekilde yapılması olarak belirlendi. Ekipler, yangından zarar gören ağaçların durumunu değerlendiriyor ve sahayı temizleyerek sonraki aşamalara hazırlıyor.

Sahada yürütülen işlemler:

Çalışmalar kapsamında saha tespit ve temizlik faaliyetleri ön planda tutuluyor. Yetkililer, yangından etkilenen ağaçların ülke ekonomisine azami katkı sağlayacak şekilde sahadan çıkarılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu bildirdi. Bu süreçte teknik ekiplerin yönlendirmesiyle canlı kalan dokuların korunması ve çevresel risklerin azaltılması için titiz bir uygulama gerçekleştiriliyor.

Yeniden ağaçlandırma ve ekolojik hedefler:

Saha temizliği tamamlandıktan sonra bölgenin doğal yapısına uygun türlerle fidan dikimi ve tohum ekimi yapılması planlanıyor. Amaç, yangından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi ve eski ekolojik dengesine kavuşturulmasıdır. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rehabilitasyon çalışmalarının planlı ve koordineli şekilde sürdürüleceğini belirtti ve sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, GÖMEÇ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDAN ETKİLENEN ORMANLIK...

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, GÖMEÇ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDAN ETKİLENEN ORMANLIK ALANLARDA SAHA TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ÇALIŞMALARIN ARDINDAN BÖLGENİN YENİDEN AĞAÇLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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