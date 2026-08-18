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Kuşadası'nda Roma Hamamı çevresi ve su yatağı temizlendi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Yavansu Mahallesi'ndeki Roma Hamamı çevresinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda Roma Hamamı çevresi ve su yatağı temizlendi

Kuşadası'nda tarihi yapının çevresi düzenlendi

Kuşadası'nın Yavansu Mahallesi'nde bulunan Roma Hamamı ve çevresi, Kültür Bakanlığı Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun karar ve iş birliğiyle kapsamlı bir temizlik çalışmasına tabi tutuldu. Çalışma, tarihi mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla planlandı ve uygulandı.

Çalışmanın kapsamı:

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hamamın çevresinde zaman içinde biriken kuru ot, bitki kalıntısı ve atıkları dikkatle temizledi. Ekipler, tarihi yapının dokusuna zarar vermemeye özen göstererek alanı düzenledi; böylece yapı daha görünür ve ziyaret edilebilir hale geldi.

Su kaynağı ve ilaçlama:

Çalışmanın önemli bir aşamasını, hamamın içerisinden çıkan su kaynağı ve bu kaynağın oluşturduğu su yatağının temizliği oluşturdu. Söz konusu su kaynağı ile su yatağı, sinek ve diğer haşerelerin üremesini önlemek amacıyla ilaçlandı. Uygulama, özellikle yaz aylarında artabilecek haşere sorunlarının önüne geçmeyi hedefledi ve çevrede daha sağlıklı bir ortam sağladı.

Bu ortak çalışma sonucunda tarihi yapının çevresi daha temiz, düzenli ve hijyenik bir görünüme kavuştu. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma, hamamın korunmasına ve ziyaretçiler için güvenli bir çevre oluşturulmasına katkı sundu.

Belediye yönetiminin koruma önceliği sürüyor; Başkan Ömer Günel döneminde başlayan hassasiyet doğrultusunda Kuşadası Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da kent genelindeki hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi ve tarihi dokunun korunmasıyla ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

KUŞADASI’NIN YAVANSU MAHALLESİ’NDE BULUNAN TARİHİ ROMA HAMAMI VE ÇEVRESİ, KORUMA KURULU KARARI VE...

KUŞADASI’NIN YAVANSU MAHALLESİ’NDE BULUNAN TARİHİ ROMA HAMAMI VE ÇEVRESİ, KORUMA KURULU KARARI VE İŞ BİRLİĞİ DOĞRULTUSUNDA TEMİZLENİRKEN, TARİHİ SU KAYNAĞI VE YATAĞI DA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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