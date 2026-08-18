Gaziantep buluşması: COP31 hazırlıklarında yeşil dönüşüm ve operasyonel hedefler

toplantı ve katılımcılar:

COP31 hazırlık süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı "COP31 Türkiye Buluşmaları - Gaziantep" toplantısı, GAİB Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Program, Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da yapılacak COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi hazırlıklarının parçası olarak düzenlendi. Zirveye yaklaşık 200 ülkenin katılması bekleniyor.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Yönetimi Baş Yöneticisi (COO) Burak Demiralp ile protokol üyeleri, kamu kurumları, özel sektör, akademi temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

yeşil dönüşümün sanayi ve finans ayağı:

Burak Demiralp, toplantıda yaptığı konuşmada yeşil dönüşüm'ün yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda yeni pazarlara erişim, finansman imkanlarını geliştirme ve uluslararası rekabet gücünü koruma açısından kritik bir araç olduğunu vurguladı. Demiralp, COP31 başkanı ve Bakan Murat Kurum’un ortaya koyduğu yaklaşım doğrultusunda iklim politikalarının somut uygulamalara, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Demiralp, iklim değişikliği mücadelesinin geniş katılımlı bir seferberlik gerektirdiğini belirterek, COP31 kapsamında belirlenen 10 öncelikli eylem alanı içinde yeşil sanayileşmenin özellikle öne çıktığını söyledi.

Antalya'da güvenli ve sürdürülebilir bir zirve hedefi:

Bakan Yardımcısı, Antalya’ya gelecek katılımcılara güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir konferans sunmayı amaçladıklarını belirtti. Demiralp, Antalya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile geniş sanayi ve ticaret ağı sayesinde COP31 operasyonları için önemli destek sağlayacak şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Antalya ev sahipliği bağlamında lojistik, altyapı ve sürdürülebilirlik kriterlerinin hayata geçirilmesine ilişkin hazırlıkların önemi öne çıkarıldı ve süreçlerin koordinasyonu için ilgili paydaşlarla işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi.

yerel yönetimlerin hazırlıkları ve taahhütleri:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şehrin iklim ve çevre vizyonunu anlatarak, il olarak COP31’e hazırlanacaklarını ve organizasyona güçlü destek vereceklerini söyledi. Çeber, Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne dair değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı vizyonuna teşekkür etti ve Gaziantep’in süreçte aktif katkı sunma kararlılığını vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, belediyenin COP31 hazırlık sürecine ilişkin prensipleri ve 2014 yılından bu yana hayata geçirilen yatırımları katılımcılarla paylaştı. Başkan Şahin, yerel uygulamaların ulusal hazırlıklarla uyumlu yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Programın devamında İklim Değişikliği Başkanı ve COP31 İklim Diplomasisi Baş yetkilisi Prof. Dr. Halil Hasar, COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan ve COP31 Green Zone İşbirliği Direktörü Elif Avşar katılımcılara hazırlık sürecine ilişkin detaylı sunumlar yaptı. Sunumlarda operasyonel hazırlık, diplomasi süreçleri ve Green Zone işbirliklerine dair hususlar ele alındı.

Toplantı, COP31 hazırlıklarının sahada somut adımlarla ilerletilmesi ve yerel-uluslararası aktörlerin koordinasyonunun güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

COP31 HAZIRLIK SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİN ELE ALINDIĞI "COP31 TÜRKİYE BULUŞMALARI-GAZİANTEP" TOPLANTISI DÜZENLENDİ.