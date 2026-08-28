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MHP Bilecik il başkanlığına Talha Özkan yeniden seçildi

MHP Bilecik 15. Olağan Kongresi'nde tek listeyle seçime giren Talha Özkan yeniden il başkanı oldu; kongrede Bahçeli'nin mesajı okundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

MHP Bilecik il başkanlığına Talha Özkan yeniden seçildi

MHP Bilecik il başkanlığında güven oyu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik 15. Olağan Kongresi'nde mevcut il başkanı Talha Özkan güven tazeleyerek yeniden göreve geldi. Kongre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi ve parti teşkilatının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

kongre akışı ve katılımcılar:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

seçim süreci ve mesajlar:

Seçime tek liste halinde giren Talha Özkan, yürüdükleri yolda kendisini yeniden aday gösterme onurunu veren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Tek listeyle gerçekleşen seçim, teşkilat içinde birlik ve istikrar mesajı olarak değerlendirildi.

Kongre sonrasında teşkilatın önümüzdeki dönem çalışmalarına odaklanacağı belirtilirken, il yönetiminin saha faaliyetleri ve parti içi koordinasyonun devam edeceği vurgulandı. Yeniden seçilen başkanın görev sürecinde önceliklerinin parti birliğini güçlendirmek olduğu kaydedildi.

MHP&#039;DE MEVCUT BAŞKAN TALHA ÖZKAN GÜVEN TAZELEDİ

MHP'DE MEVCUT BAŞKAN TALHA ÖZKAN GÜVEN TAZELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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