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Bozüyük'te Kızıltepe eteğinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kızıltepe eteğindeki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri ve 29 personelle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük'te Kızıltepe eteğinde orman yangınına müdahale devam ediyor

olayın kısa özeti:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye hızlı şekilde müdahale başlatıldı.

müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle toplam 29 personel ile müdahale ediliyor.

çalışmaların yönü ve durum:

Ekipler, alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor; bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

YANGIN HABER

YANGIN HABER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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