Bozüyük'te Kızıltepe eteğinde orman yangınına müdahale devam ediyor

olayın kısa özeti:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye hızlı şekilde müdahale başlatıldı.
müdahale ekipleri ve araçları:
Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle toplam 29 personel ile müdahale ediliyor.
çalışmaların yönü ve durum:
Ekipler, alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor; bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
YANGIN HABER
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!