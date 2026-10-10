Bişkek'te yüzüncü yıl anısına 120 metrelik at sucuğu hazırlandı

etkinlikte sunum ve dağıtım:

Çüy bölgesinin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Bişkek'teki Turdakun Usubaliyev meydanında düzenlenen kutlamalarda, 120 metre uzunluğunda at etinden sucuk önceden hazırlanmış masaya serildi. Sucukları yerinde tutan iplerin çıkarılmasının ardından geleneksel lezzet, etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı ve yerel halkın beğenisine sunuldu.

hazırlık süreci ve önceki rekorlar:

Projenin fikir sahiplerinden Elnura Kuluyev daha önce dünyadaki uzun sucuk denemelerine işaret etti; 2008'de Kazak bir ailenin 100 metre uzunluğunda sucukla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini, 2018'de ise Kırgızistan'da bir girişimle hazırlanan 1 ton ağırlığındaki "beş parmak" yemeğiyle beraber 117 metrelik at sucuğunun yapıldığını anlattı. Kuluyev, Çüy bölgesinin yüzüncü yılı anısına 120 metrelik sucuk hazırlama fikrini bölge yönetimine sunduklarını ve bu girişimin yerel bir sucuk şirketinin desteğiyle hayata geçirildiğini, proje için bir ay boyunca hazırlık yapıldığını söyledi.

malzeme, üretim ve kültürel vurgu:

Sucuk ustalarından Ruslan Almatov sucuğun yapımının bir hafta sürdüğünü aktardı. Almatov, yapımda 500 kilodan fazla at eti ve 200 kilo bağırsak kullanıldığını; toplamda 400 kilodan fazla at sucuğu hazırlandığını belirtti. Etkinlikte aktarılan değerlendirmelerde at etinin Kırgız mutfağında özel bir yere sahip olduğu, göçebe gelenekte at eti ve at yağı tüketiminin soğuk iklim koşullarında sağlığı korumada önemli olduğu vurgulandı. Kuluyev ayrıca Türkiye'de at eti tüketilmediği bilincine saygı duyduklarını ifade etti ve at sucuğunun Kırgız kültüründeki miras niteliğini öne çıkardı.

Etkinlik, hem bölgesel kimliği kutlama hem de geleneksel lezzetleri görünür kılma amacı taşıdı; hazırlık ve sunum süreci yerel ustaların deneyimiyle dikkat çekti.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Çüy bölgesinin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında 120 metre uzunluğunda at etinden sucuk hazırlandı.