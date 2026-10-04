Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Demir'in yeni single'ı 'Senden Sonra'

Modern tınılarla geleneksel müzik motiflerini bir araya getiren sanatçı Demir, son çalışması 'Senden Sonra' ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Parça, Azka Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alırken müzik listelerinde de takip ediliyor.

yapım süreci ve müzikal tercihleri:

Şarkının söz ve müziği Serkan Özcan'a ait. Duygusal bir altyapıya sahip eser, modern pop dokunuşlarıyla alaturka ezgilerin ruhunu birleştiriyor. Parçanın aranjörlüğünü ve müzikal yönetmenliğini üstlenen Süleyman Aslan, yalın ancak dengeli bir düzenleme tercih ederek Demir'in vokalini ön plana çıkardı. Kayıtlarda sahne deneyiminin verdiği dinamizmin stüdyo ortamına taşındığı dikkat çekiyor.

klip ve sahne deneyiminin yansımaları:

Şarkının video klibi yönetmen Metin Dağ tarafından hazırlandı ve görsel anlatım, müziğin duygusal hattını destekleyecek şekilde kurgulandı. Klipte modern görsel dil ile şarkının naif teması arasında bir denge kurulmuş; bu yaklaşım, çalışmanın hem dinleyişte hem görsel sunumda bütünlük kazanmasını sağlıyor.

Demir, bugüne kadar yayımladığı iki albüm ve çeşitli akustik cover çalışmalarının ardından 'Senden Sonra' ile yeni bir döneme girdiğini belirtiyor. Parça, sanatçının özgün yorumunu ve müzikal yönelimindeki dönüşümü yansıtarak, dinleyicilere daha geniş bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

'Senden Sonra', dijital platformlarda erişilebilir durumda ve sanatçının vokal gücünü, modern düzenlemelerle birlikte sergileyen bir çalışma olarak öne çıkıyor.

DEMİR, "SENDEN SONRA" İLE AZKA MÜZİK ETİKETİYLE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU