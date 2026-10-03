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Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Fenerbahçe, Bakü'de Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti; golleri N’Golo Kante ve Çağrı Balta kaydetti, Mason Greenwood 33. dakikada kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Fenerbahçe'nin Bakü hazırlığı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Turan Tovuz PFK ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

maçın özeti:

Sarı-lacivertlilerde maçın gollerini 60. dakikada N’Golo Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta kaydetti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Mason Greenwood rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, Efe Yılmaz, N’Golo Kante, Marco Asensio, Mason Greenwood, Alaettin Ekici ve Çağrı Balta ilk 11'iyle başladı.

tribünlerden birlik mesajı:

Maç öncesinde tribünlerde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Fenerbahçe armasının yer aldığı bir pankart açıldı; pankartta "Mesafeler engel değil, sevdamız Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı. Bu görüntü, iki ülke arasındaki dostluk ve taraftar bağını öne çıkardı.

Hazırlık maçı, teknik ekip için oyuncu değerlendirmesi ve takım uyumunu test etme fırsatı sundu. Fenerbahçe, bu karşılaşmadan elde ettiği sonuç ve gözlemlerle lige dönüş hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE, AZERBAYCAN&#039;DA OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINDA TURAN TOVUZ&#039;U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

FENERBAHÇE, AZERBAYCAN'DA OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINDA TURAN TOVUZ'U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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