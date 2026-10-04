Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Minik öğrenciler okul dışı öğrenmeyle vatandaşlığı pekiştirdi

Bandırma Fatih İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen okul dışı öğrenme etkinliğiyle Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş rehberliğinde gerçekleşen gezi, öğrencilerin sınıfta öğrendikleri kavramları gerçek yaşamda görmelerine olanak sağladı.

gezide yapılan etkinlikler:

Öğrenciler, nüfus müdürlüğünde resmi kimlik belgelerini inceleyerek kişisel kimlik bilgilerinin nasıl kaydedildiğini ve kimliklerin taşıdığı önemini öğrendi. Emniyet müdürlüğündeki uygulamalarda ise parmak izlerinin her birey için farklı olduğu uygulamalı olarak gösterildi ve öğrenciler bu temel adli kimliklendirmenin mantığını görme fırsatı buldu.

Trafik güvenliği başlığı altında yapılan anlatımlarda çocuklar trafikte kendi güvenlikleri ile başkalarının güvenliği arasındaki bağa dikkat çekildi; derslerde işlenen trafik kuralları ve emniyet önlemleri ziyaret sırasında somut örneklerle pekiştirildi. Ayrıca öğrencilere hak ve özgürlüklere saygı, vatandaşlık bilinci ve toplumsal sorumluluk konularında bilgiler aktarıldı.

hediye ve teşekkür:

Gezi sırasında öğrenciler tarafından Lego Education Spike Essential seti kullanılarak tasarlanan ve programlanan "Polis Arabası" modeli, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin'e hediye edildi. Öğrencilerin kendi hazırladıkları bu modelin Müdür Şahin'e sunulması gezinin en dikkat çekici ve anlamlı anlarından biri olarak kaydedildi.

Sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş, ziyarette kendilerini ağırlayan Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Bandırma İlçe Nüfus Müdürü Fatih Ateş ve kurum personeline teşekkür etti; ziyaretin öğrencilerin okulda öğrendiklerini günlük yaşama taşıma ve vatandaşlık bilincini güçlendirme açısından değerli olduğunu vurguladı.

BANDIRMA FATİH İLKOKULU 4/B SINIFI ÖĞRENCİLERİ, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDAN YARARLANARAK BANDIRMA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE BANDIRMA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.