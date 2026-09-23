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Bitlis'te yapay zekâ odaklı iki kurumsal kapasite projesine DAKA desteği

DAKA teknik destek programıyla Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ve Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapay zekâ odaklı iki projesinin sözleşmesi imzalandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bitlis'te yapay zekâ odaklı iki kurumsal kapasite projesine DAKA desteği

İmza töreni ve katılımcılar

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan iki proje için Bitlis Yatırım Destek Ofisi'nde sözleşme imzalandı. Törende DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay, Başkan Yardımcısı Abdulhalim Kızılkaya ve Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri hazır bulundu.

İmzalanan sözleşmeler, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" projesi ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Yapay Zeka Destekli Proje Geliştirme ve Proje Döngüsü Yönetimi Kapasitesinin Artırılması" projesine ilişkindir.

Projelerin hedefleri:

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin projesi, basın camiasında yapay zekâ uygulamalarının doğru, etkin ve etik kullanımını sağlamayı; gazetecilere bu alanda uzmanlık kazandırmayı amaçlıyor. Program eğitim ve uygulama odaklı yapısıyla, yerel medyanın teknolojik dönüşümüne katkı hedefliyor.

Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi ise kurum içi proje geliştirme kapasitesini ve yapay zekâ teknolojilerinden etkin yararlanma yetisini artırmayı; proje döngüsü yönetimi konusunda personelin becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Böylece eğitim kurumlarının projeye dayalı çalışmalar yürütme kapasitesi güçlendirilecek.

DAKA'nın değerlendirmesi:

DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, teknik destek programlarının bölgedeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesine ve beşeri sermayenin güçlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Çakay, teknolojinin hızla değiştiği bir dönemde kurumların kendilerini sürekli güncellemesi gerektiğini söyleyerek programın tam da bu amaca hizmet ettiğini belirtti.

Çakay ayrıca, 2009 yılından bu yana binin üzerinde projeyle sürece katkı sunduklarını ifade ederek, toplumun doğru bilgilendirilmesinde basın mensupları ile eğitim camiasının önemine dikkat çekti ve desteklenen projelerin kurum kapasitelerine katkı sağlamasını diledi.

Kurum temsilcilerinin görüşleri:

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay, projenin Bitlis basınını teknolojik dönüştürme yönünde önemli bir adım olduğunu, gazetecilerin yapay zekâyı etik ve etkin şekilde kullanabilmeleri için eğitimler düzenleyeceklerini söyledi ve DAKA'ya teşekkür etti.

Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri ise projelerinin kurumun proje hazırlama ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanma kapasitesine katkı sağlayacağını belirterek, eğitim camiasının gelişimine yönelik destekler için DAKA'ya teşekkür etti.

Her iki kurum da projenin uygulanmasıyla birlikte yerel düzeyde hem medya hem de eğitim alanında kapasitenin artmasını ve uygulamaların kurumsal düzeyde kalıcı etki bırakmasını hedefliyor.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI&#039;NIN (DAKA) TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK...

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI'NIN (DAKA) TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANAN BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİ İLE GÜROYMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İKİ PROJE İÇİN SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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