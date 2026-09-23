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Söke’de sahada bilgilendirme: Roman hanelerine KADES ve sosyal destek anlatıldı

Söke Kemalpaşa Mahallesi'nde yapılan hane ziyaretlerinde sağlık ve sosyal destekler ile kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES uygulaması anlatıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Söke’de sahada bilgilendirme: Roman hanelerine KADES ve sosyal destek anlatıldı

Saha çalışması ve hane ziyaretleri

Söke'de Roman vatandaşlara yönelik yürütülen saha çalışmasında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki haneler tek tek ziyaret edildi. Söke İlçe Roman Saha Koordinatörü Erman Karayağız ile Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Şahin ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi ve yönlendirmelerde bulundu.

sağlık ve danışmanlık hizmetleri

Ziyaretlerde Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sunulan sağlık ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi; erişim yolları, nasıl başvurulacağı ve hangi hizmetlerin sağlanabileceği açıklandı. Vatandaşların sağlıkla ilgili beklenti ve talepleri not edildi.

kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi ve destekler

Kadınlara yönelik bilgilendirmelerde KADES uygulaması tanıtıldı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede başvurulabilecek diğer destek mekanizmaları hakkında açıklamalar yapıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Şahin ayrıca ihtiyaç sahibi kişilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi, sorunları dinleyerek psikososyal destek imkânları hakkında yol gösterdi.

SÖKE’DE ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KEMALPAŞA...

SÖKE’DE ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KEMALPAŞA MAHALLESİ’NDEKİ HANELER ZİYARET EDİLEREK SAĞLIK, SOSYAL DESTEK VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONULARINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNULDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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