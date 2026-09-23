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Aydın'da kamu hastanelerinin hizmet sunumu kapsamlı şekilde değerlendirildi

Aydın'da düzenlenen toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı sunumuyla personel, doluluk, ameliyat ve MHRS verileri gözden geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da kamu hastanelerinin hizmet sunumu kapsamlı şekilde değerlendirildi

Aydın'daki toplantının çerçevesi

Aydın'da kamu hastanelerinin yöneticilerinin katıldığı toplantı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunumla başladı. Toplantıda il genelinde verilen sağlık hizmetlerinin kapsamı, yürütülme biçimi ve sunum süreçleri kapsamlı biçimde ele alındı.

değerlendirilen hizmetler ve veriler:

Sunumda özellikle personel durumu, uzman hekim sayıları, servis ve yoğun bakım doluluk oranları, muayene ve acil muayene sayıları, ameliyat sayıları, sezaryen ve primer sezaryen oranları, anjiyografi verileri, görüntüleme ve diyaliz hizmetleri ile özellikli sağlık hizmetleri ve Hastane Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) istatistikleri detaylandırıldı. Her bir başlık, hizmet erişimi ve kapasite göstergeleri açısından değerlendirildi.

süreç ve kapasite değerlendirmesi:

Toplantıda kamu hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin genel işleyişi ve mevcut kapasite değerlendirildi. Katılımcılar, hizmet sunum süreçlerindeki darboğazlar ve iyileştirme alanları üzerinde durarak, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

izleme ve yol haritası:

Görüşmeler sırasında elde edilen verilerin düzenli olarak izlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, tespit edilen önceliklere yönelik takip mekanizmalarının kurulması ve performans göstergelerinin izlenmesi konusunda mutabakata vardı; böylece sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin sürdürülmesi hedefleniyor.

KAMU HASTANELERİNİN HİZMETLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

KAMU HASTANELERİNİN HİZMETLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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