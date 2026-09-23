Aydıntepe'de yonca zehirlenmesi riski: yetiştiricilere otlatma uyarısı

Aydıntepe'de yonca otlatma uyarısı

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sonbaharda otlatmaya açılan yonca alanlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şişkinlik (timpani) vakalarının ortaya çıkabileceğini belirterek yetiştiriciler ve çobanları uyardı.

riskin nedeni ve belirtiler:

Müdürlük, hasadı yeni tamamlanmış ekim alanlarına doğrudan giriş yapan hayvanlarda yonca tüketiminin bazı durumlarda gaz kaynaklı şişkinliğe yol açabileceğini, bunun ciddi hayvan kayıplarına neden olabileceğini kaydetti. Uyarıda, şüpheli vakalarda karın bölgesinde şişkinlik, huzursuzluk ve nefes almada güçlük gibi belirtilerin görülebileceği vurgulandı.

alınması gereken önlemler:

Yetiştiricilere hayvanlarını aç halde yonca bulunan alanlarda otlatmamaları, çiğli veya yağmur sonrası ıslak yoncada otlatma yapmamaları ve yonca tüketiminin kontrollü ve kademeli şekilde sağlanması tavsiye edildi. Ayrıca belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulması istendi.

Müdürlük, muhtar, yetiştirici ve çobanların hayvan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunarak, riskin azaltılması için yerel önlemlerin uygulanmasını istedi.

AYDINTEPE’DE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YONCA ZEHİRLENMESİ UYARISI