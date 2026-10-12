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Bodrum ile İngiltere arasında turizmi güçlendirme adımları konuşuldu

Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Anderson ve heyeti, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret ederek İngiliz turistlerin memnuniyetini artırma yollarını konuştu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum ile İngiltere arasında turizmi güçlendirme adımları konuşuldu

Bodrum ve Birleşik Krallık heyeti belediyede buluştu:

Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson ve beraberindeki heyet, Bodrum Belediyesini ziyaret etti. Görüşmede, Bodrum ile Birleşik Krallık arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi ile İngiliz turistlerin kentteki memnuniyetinin artırılması hedefleri ele alındı.

Ziyarette Büyükelçi Jennifer Anderson’ın yanı sıra Olivia Whitaker (Büyükelçi Özel Kalemi), Claudia Taylor (Türkiye Konsolosluklar Bölümü Sorumlusu), Alper Akçeşme (Muğla Bölge Sorumlusu) ve Aslı Erbektaş (Konsolosluk Memuru) hazır bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci heyeti belediyede kabul etti.

görüşmenin odağı:

Toplantıda, Bodrum’un uluslararası turizmdeki konumunun güçlendirilmesi, İngiliz ziyaretçilerin beklentilerinin karşılanması ve iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin daha da geliştirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

izlenecek yaklaşımlar ve beklentiler:

Belediye ve Büyükelçilik temsilcileri, ortak çalışmalarda iletişimi artırma ve ziyaretçi memnuniyetini izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturma gereğini vurguladı. Başkan Mandalinci, görüşmeyle ilgili olarak, "Turizm ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullanarak Bodrum’un uluslararası profilini yükseltme iradesini yineledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sonlandı; taraflar, önümüzdeki dönemde işbirliğinin somut adımlara dönüşmesi yönünde mutabık kaldı ve iletişimi sürdürme taahhüdünde bulundu.

BODRUM İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ TURİZM İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILDI

BODRUM İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ TURİZM İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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