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kırşehirde 30 ağustos coşkusu fener alayında sürdü

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen fener alayında vatandaşlar ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü; etkinlik meydanda konserlerle devam etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Melisa Soylu

kırşehirde 30 ağustos coşkusu fener alayında sürdü

kırşehirde 30 ağustos coşkusu fener alayında sürdü

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayında kent sakinleri ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek bayramı kutladı. Yürüyüş, Valilik önünden başlayıp Cacabey Meydanı'nda sona erdi.

yürüyüş ve katılımcılar:

Valilik önünde toplanan korteje Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve eşi ile birlikte milletvekilleri, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, siyasi parti temsilcileri, Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar yürüyüş boyunca ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti; kortej boyunca gençler tarafından Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri taşındı.

etkinlikler ve meydandaki final:

Valilik önünden başlayan yürüyüşün ardından program Cacabey Meydanı'nda sürdü. Meydanda düzenlenen konserlerle bayram coşkusu devam ederken vatandaşlar etkinliklerde bir araya gelerek kutlamaları sürdürdü. Kutlamalarda hem protokolün hem de halkın katılımıyla birlik ve milli duygular ön plana çıktı.

KIRŞEHİR&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYINDA VATANDAŞLAR, ELLERİNDE...

KIRŞEHİR'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYINDA VATANDAŞLAR, ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜ.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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