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Kenan Doğulu Marmaris amfiteatrında ışık ve müzik şöleni sundu

Kenan Doğulu, Marmaris Amfiteatr’daki iki saatlik konserde ışık gösterileri, yapay kar ve zengin repertuvarla 6 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Kenan Doğulu Marmaris amfiteatrında ışık ve müzik şöleni sundu

Kenan Doğulu Marmaris amfiteatrında sahneyi doldurdu:

Türk pop müziğinin tanınmış ismi Kenan Doğulu, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki 6 bin kişilik Amfiteatr’ta verdiği konserde izleyenlere kapsamlı bir görsel ve işitsel deneyim sundu. Girişte oluşan uzun kuyruklar nedeniyle yaklaşık 30 dakika gecikmeyle başlayan program, sahnedeki yoğun enerjiyle iki saatten fazla sürdü ve izleyicileri memnun eden bir akışla tamamlandı.

Sahne, repertuvar ve görsellik:

Doğulu, sahneye buz mavisi, apolet detaylı şık bir takım ile çıktı; zaman zaman gitarına geçerek orkestraya eşlik etti. Konserdeki ışık düzenlemeleri ve sahneye yağan yapay karla, favori şarkılar geniş kitlelerce hep bir ağızdan söylendi. Sanatçının zengin repertuvarı ve güçlü sahne hakimiyeti, görsellikle birleşerek konseri görsel bir şölene dönüştürdü.

Yapay zekâ vurgusu ve hayranlarla kurulan yakın ilişki:

Gece sırasında Doğulu, sahneden yapay zekâ

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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