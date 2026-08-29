Ünlü Murat Dalkılıç Germencik inciriyle ilçeye dikkat çekti

Murat Dalkılıç'tan sosyal medyada teşekkür

Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin gönderdiği Germencik incir paketini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti. Paylaşımda paketin içinden çıkan başkanın notunu da takipçileriyle gösteren Dalkılıç, notu okurken incir mevsimine vurgu yaptı.

Paylaşımın içeriği:

Dalkılıç, paylaşımında paketin fotoğrafını ve içerisinden çıkan notu gösterdi; paylaşımda "İncir zamanı yine bizi unutmadı" ifadelerine yer verdi ve doğrudan Burak Zencirci'yi etiketleyerek teşekkür etti. Bu tür jestlerin sanatçılar aracılığıyla görünür olması, gönderilen ürünün hikâyesini ve samimiyetini öne çıkarıyor.

Germencik incirinin tanıtımına katkısı:

Germencik inciri, ilçenin en önemli tarımsal ve kültürel değerlerinden biri olarak biliniyor. Başkan Burak Zencirci'nin incirin tanıtımına yönelik girişimleri kapsamında gerçekleştirilen paylaşımlar, ilçenin marka değerinin güçlenmesine ve incirin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Murat Dalkılıç'ın paylaşımı da Germencik incirinin lezzetinin ve itibarının sanat dünyasında karşılık bulduğunu gösterirken sosyal medyada ilgi gördü.

(ARŞİV FOTO) - DÜNYANIN EN KALİTELİ İNCİRLERİNİN YETİŞTİĞİ AYDIN’IN COĞRAFİ İŞARETLİ İNCİRİNİ ÇOK SEVEN, TÜRK POP MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN MURAT DALKILIÇ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ'Yİ ETİKETLEYEREK “İNCİR ZAMANI YİNE BİZİ UNUTMADI” PAYLAŞIMINDA BULUNDU