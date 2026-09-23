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Bodrum'da sosyete kılığında yelkenlilerle düzensiz göçmen sevkiyatı

Bodrum'da şık kıyafetlerle dikkat çekmemeye çalışan üç şüpheli, yelkenli teknelerle düzenlenen sevkiyatta 22 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da sosyete kılığında yelkenlilerle düzensiz göçmen sevkiyatı

Bodrum'da sosyete kılığında yelkenlilerle düzensiz göçmen sevkiyatı

Bodrum'da, kendilerini sosyete gibi göstererek bölgedeki hareketliliği gizlemeye çalışan şüphelilerin yelkenli teknelerle düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı belirlendi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, tekneler ve açık denizde toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Tespit ve takip:

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son dönemde yelkenli teknelerin kullanıldığı düzensiz göç hareketliliğini incelemeye aldı. Ekiplerin takibine alınan 'Rainbow' isimli yelkenli teknenin Türkbükü Koyu açıklarında demirlediği ve tekneye bağlı botlarla iskeleden düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edildi.

Takibi derinleştiren ekipler, bir süre sonra botla insan taşımacılığı yapılan başka bir yelkenli teknenin de olduğunu belirledi. Bu teknenin isminin 'Rüzgar' olduğu kaydedildi. Şüphelilerin bölgedeki dikkatleri dağıtmamak amacıyla şık kıyafetlerle sosyete görüntüsü vermeye çalıştıkları öğrenildi.

Yakalanma ve işlem:

Ekipler, teknelerdeki şüphelilerin market alışverişi için iskeleye çıkmasını fırsat bilerek müdahale etti. M.F.B., U.V. ve E.D. isimli şahıslar iskelede yakalanarak gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ile ortak yapılan kontrollerde teknelerde ve açıkta 6 erkek, 7 kadın, 7 erkek çocuk ve 2 kız çocuğu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen bulundu.

Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet savcısının talimatıyla devam ediyor ve gözaltındaki üç şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Bodrum’da sosyete kılığında göçmen sevkiyatı

Bodrum’da sosyete kılığında göçmen sevkiyatı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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