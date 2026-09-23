Ziebart Lefkoşa'da açıldı: otomobil korumasında küresel deneyim adada

Ziebart Lefkoşa'da açıldı:

Ziebart, araç koruma sistemleri alanındaki küresel tecrübesini Kıbrıs’a taşıyarak Kıbrıs’taki ilk merkezini Lefkoşa’da hizmete açtı. Modern tasarımlı merkez, markaya özel ürünler ve premium uygulamalarla otomobil sahiplerine araçlarını ilk günkü görünümüne yakın şekilde koruma vaadiyle kapılarını açtı.

Açılış gecesi ve katılımcılar:

Açılış töreni iş, sanat ve spor dünyasından isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte Ziebart Dünya CEO’su Bruce Weir, Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akman, Ziebart Türkiye Kurucu Ortağı Bahadır Güven ve merkez kurucu ortakları arasında yer alan sanatçı ve girişimci Cem Özer hazır bulundu. Geceye ayrıca İngiltere’nin eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu David Haye ile KKTC Engelsiz Basketbol Takımı özel konuk olarak katıldı.

Açılış, merkezin profesyonel uygulama alanları ve modern sunumuyla dikkat çekti; iş insanları, sanatçı ve spor dünyasından davetliler aynı çatı altında buluştu.

Uygulamalar, eğitim ve hedefler:

Merkezde sunulacak uygulamalar için kullanılan malzemelerin ve marka prosedürlerinin kalite odaklı olduğu vurgulandı. Cem Özer yatırım karar sürecini anlatarak Kıbrıs’ta çok sayıda otomobil tutkunu bulunduğunu, iklim ve yol koşullarının araç korumasını gerekli kıldığını belirtti. Özer, merkezde görev yapacak ustaların Türkiye’de özel eğitim aldığını ve uygulamaların garantili, uzun ömürlü olduğunu ifade etti.

Merkezin haftanın 6 günü hizmet vereceği açıklandı. Ziebart Lefkoşa, adadaki araba sahiplerini hedefleyerek hem günlük koruma hem de premium bakım hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

Markanın geçmişi ve bölge stratejisi:

Ziebart, 1959 yılında ABD’de kuruldu ve 67 yıllık geçmişiyle araç koruma sektöründe global bir marka olarak anılıyor. Murat Akman Ziebart’ın dünya genelinde yaklaşık 2 bin noktada hizmet verdiğini ve Türkiye, Azerbaycan ile Kıbrıs distribütörlüğünü yaklaşık 7 yıldır yürüttüklerini belirtti. Akman, Kıbrıs’a gelme hedeflerinin uzun zamandır sürdüğünü ve bölgenin özel durumu nedeniyle distribütörlük kararının titizlikle alındığını aktardı.

Bahadır Güven ve diğer yöneticiler açılışta Cem Özer ve ortaklarına başarı dileyerek projenin başarılı olacağına inanç belirtti. Bruce Weir ise Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan memnuniyet duyduğunu ve ülkenin güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ziebart Lefkoşa, küresel marka standartlarını adaya taşıyarak Kıbrıslı otomobil tutkunlarına uzun ömürlü koruma çözümleri sunmayı hedefliyor. Merkezin sunduğu garantili uygulama ve eğitimli uzman kadro, markanın bölgede kalıcı olma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Araç koruma sistemleri alanında dünya çapında faaliyet gösteren Ziebart, Kıbrıs'taki ilk merkezini Lefkoşa'da hizmete açtı.