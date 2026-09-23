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Pazar alışverişinde şeffaflık hedefi: Bolu zabıtasından etiket denetimi

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarlarında fiyat etiketi denetimi yaptı; etiketsiz ürünler uyarıldı, denetimlerin süreceği bildirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazar alışverişinde şeffaflık hedefi: Bolu zabıtasından etiket denetimi

Pazar tezgahlarında uygulama ve amaç

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki semt pazarlarında fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını ve etiketlerin tüketicilerin görebileceği şekilde sergilenip sergilenmediğini tek tek kontrol etti.

Denetimde öne çıkan noktalar:

Kontroller sırasında etiketi bulunmayan ürünler tespit edildi ve bu satıcılar zabıta tarafından uyarıldı. Zabıta yetkilileri, fiyat etiketlerinin alışveriş sırasında tüketicinin ürünün fiyatını açıkça görebilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

İleriye dönük adımlar:

Belediye ekipleri, pazar yerlerinde fiyat etiketi denetimlerinin süreceğini bildirdi ve satıcıların tüketici bilincine katkı sağlaması için etikete uygun sunum yapmalarının beklendiğini ifade etti.

BOLU’DA BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, SEMT PAZARLARINDA ÜRÜNLERİN FİYAT ETİKETLERİNİ KONTROL...

BOLU’DA BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, SEMT PAZARLARINDA ÜRÜNLERİN FİYAT ETİKETLERİNİ KONTROL ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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