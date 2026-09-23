Çin büyükelçisinin Batman ziyareti: çay seti ve petrol at başı simgesi

Çin büyükelçisinin Batman ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun davetiyle Batman’a geldi ve Valiliği ziyaret etti. Resmi protokol çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, iki tarafın temsilcileri bir araya gelerek bölgesel ilişkilere dair nezaket temasında bulundu.

karşılama ve katılımcılar:

Valilikte Büyükelçi Jiang’ı, Batman Valisi Ekrem Canalp, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi karşıladı. Karşılıklı selamlaşma ve kısa görüşmelerin ardından diplomatik nezaket çerçevesinde temaslar sürdü.

hediyeler ve sembolik anlamı:

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Jiang, Vali Canalp’e Çin çay seti hediye etti; Vali Canalp de Büyükelçi Jiang’a petrol at başı figürü takdim etti. Bu tür hediyeler, iki ülke temsilcileri arasında kurulan kişisel ve kültürel köprüyü güçlendirme amaçlı sembolik jestler olarak değerlendiriliyor; özellikle petrol temalı hediye, Batman’ın yerel ekonomik kimliğine gönderme yapıyor.

Ziyaret, yerel yöneticiler ile dış temsilciler arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olarak kayda geçti. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin taraflardan yapılan açıklamalar kamuoyuna yansımadı, ancak karşılıklı hediyeleşme protokolün samimi bir atmosferde geçtiğini gösterdi.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİANG XUEBİN, AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU’NUN DAVETİYLE GELDİĞİ BATMAN’DA VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ.