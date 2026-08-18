Boğaz'da final, yelkenlerde zafer: 14. TAYK-Eker Olympos Regatta sona erdi

14. TAYK-Eker Olympos Regatta İstanbul'da tamamlandı

"Rüzgârı Yakala" mottosuyla 7-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul’un farklı parkurlarında gerçekleştirilen yoğun yarış programının ardından ödül töreniyle noktalandı. Organizasyon, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle yapıldı. Yat Sınıfı finalinin ardından Setur Kalamış Marina’da düzenlenen törende başarılı ekipler kupa ve madalyalarını aldı.

yarış sınıfları ve öne çıkan sonuçlar:

On gün boyunca Marmara Denizi’nin değişken rüzgâr ve deniz koşulları, yarışların kaderini belirledi. Organizasyonda J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM (International One Metre) ve Yat sınıfları yarıştı; ekipler hız, strateji ve takım uyumunu ön plana çıkardı.

J70 sınıfında, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde Kalamış açıklarında yapılan yüksek tempolu yarışların ardından, Onur Ererdağ yönetimindeki Team Nautique Yachting birinciliği elde ederek şampiyon oldu.

J70 Match Race etabı Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde 11-12 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Altı ekibin katıldığı ve toplam 29 maçın oynandığı seride Ahmet Eker yönetimindeki Eker Kaymak zaferi elde etti.

Organizasyonun yeniliklerinden olan «J70 Match Race - Eker Match Cup» formatında bu yılki Büyük Finalde 2026 şampiyonu Eker Kaymak ile geçen yılın şampiyonu Doğa Arıbaş Sailing karşı karşıya geldi. Büyük Finalde ilk iki yarışı Doğa Arıbaş Sailing kazanırken, Eker Kaymak üçüncü maçla farkı azalttı; son yarışta ise Doğa Arıbaş Sailing üstünlüğünü koruyarak finali lider tamamladı.

gençler, IOM ve yat sınıfları:

Hareketli Salma kategorisi genç yelkencilere ayrıldı. Fenerbahçe Yelken Kulübü ev sahipliğinde 11-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen yarışlarda 7-20 yaş arasındaki 133 genç sporcu Optimist, Optimist Junior, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında kıyasıya mücadele etti.

IOM sınıfı yarışları, teknoloji ve yelkenin buluştuğu bölümü temsil etti; uzaktan kumandalı teknelerle gerçekleştirilen yarışlar 15-16 Ağustos tarihlerinde Moda açıklarında yapıldı.

Yat Sınıfı programında başlangıçta planlanan Off-Shore Çınarcık rotası, olumsuz koşullar nedeniyle Yarış Komitesi kararıyla Adalar Rotası olarak değiştirildi. IRC 0, 1, 2, 3, 4 ve GO sınıflarında yapılan yarışı takiben 15 Ağustos’ta şamandıra parkurunda In-Shore mücadeleleri gerçekleştirildi.

16 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda düzenlenen final yarışı Çırağan’dan Beykoz’a uzanan yaklaşık 35 kilometrelik parkurda yapıldı. 35 teknenin katıldığı Yat Sınıfı yarışlarında, IRC0-1-2 birleşik performansıyla genel klasmanın zirvesine yerleşen Orient Express 6 - Atabay Challengers "Büyük" kupanın sahibi oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasmanın lideri Electron - Canias - CTD, IRC GO sınıfında ise BAU Club - Sail Go ekipleri öne çıktı.

ödül töreni ve kapanış gecesi:

Setur Kalamış Marina’daki ödül töreni organizasyonun final coşkusunu artırdı. Dereceye giren ekipler alkışlarla sahneye çağrıldı, kupa ve madalyalarını aldı. Aynı gecede "Türk Gecesi" temasıyla hazırlanan etkinlikte yelkenciler, ekipler, organizasyon paydaşları ve konuklar bir araya gelerek sezonun önemli buluşmalarından birini kutladı.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta, farklı sınıfları bir arada toplayarak hem profesyonel hem genç yelkencilere rekabet ve deneyim imkânı sundu; organizasyonun katılımcı başarıları ve final coşkusu, İstanbul'un deniz sporları takvimindeki yerini bir kez daha pekiştirdi.

"RÜZGÂRI YAKALA" MOTTOSUYLA 7-16 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’UN FARKLI PARKURLARINDA DÜZENLENEN 14’ÜNCÜ TAYK-EKER OLYMPOS REGATTA, İSTANBUL BOĞAZI’NDAKİ YAT SINIFI FİNALİNİN ARDINDAN DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİYLE TAMAMLANDI.